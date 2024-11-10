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İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:11
İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası

İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Suriye rejiminin resmi ajansı SANA, saldırının detaylarını aktardı.

Saldırının Sonuçları

Yapılan habere göre, Seyyide Zeynep Mahallesi'ndeki binaya yönelik hava saldırısında birkaç sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.

Geçmişteki Saldırılar

İsrail, Suriye'deki iç savaşın başlamasından 2011 yılından bu yana sıkça İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef almaktadır. Bu saldırılar, bölgedeki gerginlikleri artırma potansiyeli taşırken, uluslararası toplumda da endişelere yol açıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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