İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi: Husilere 10'dan Fazla Vuruş

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Olayla ilgili ilk bilgilerde, Husilerin kontrolündeki başkentin çeşitli bölümlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.

İsrail'in resmi açıklamaları

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da Husilere ait bir askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırıları ordu komuta merkezinden takip etti.

Katz, Husileri defalarca uyardıklarını ileri sürerek 'İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir.' tehdidinde bulundu.

Hedefler ve istihbarat iddiaları

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun Sana'ya düzenlediği saldırıda 'Husilerin önde gelen isimlerinin hedeflendiğini' aktardı. Ordu radyosu ise saldırıların, Husilerin üst düzey askeri ve siyasi isimlerinin toplantı yapacağı yönündeki istihbarat sonrası gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ordu radyosu ayrıca, Husilerin üst düzey askeri ve siyasi yetkililerinin toplantı sırasında hedef alındığını, söz konusu toplantıya Abdulmelik el-Husi'nin katılmadığını öne sürdü.

Can kaybı ve yaralanma bilgisi

Yemen'deki saldırıya ilişkin henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.