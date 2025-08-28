DOLAR
41,02 0,05%
EURO
48,05 -0,56%
ALTIN
4.507,59 -0,62%
BITCOIN
4.592.156,83 0,29%

İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi: Husilere 10'dan Fazla Vuruş

İsrail ordusu, Husilerin kontrolündeki Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi; hedeflerin Husilerin üst düzey isimleri ve askeri noktalar olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:49
İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi: Husilere 10'dan Fazla Vuruş

İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Olayla ilgili ilk bilgilerde, Husilerin kontrolündeki başkentin çeşitli bölümlerinde patlamalar yaşandığı bildirildi.

Saldırının ayrıntıları

El-Mesira televizyonu, İsrail ordusunun Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. AA muhabiri ise saldırının, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında başladığını aktardı.

İsrail'in resmi açıklamaları

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da Husilere ait bir askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırıları ordu komuta merkezinden takip etti.

Katz, Husileri defalarca uyardıklarını ileri sürerek 'İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir.' tehdidinde bulundu.

Hedefler ve istihbarat iddiaları

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun Sana'ya düzenlediği saldırıda 'Husilerin önde gelen isimlerinin hedeflendiğini' aktardı. Ordu radyosu ise saldırıların, Husilerin üst düzey askeri ve siyasi isimlerinin toplantı yapacağı yönündeki istihbarat sonrası gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ordu radyosu ayrıca, Husilerin üst düzey askeri ve siyasi yetkililerinin toplantı sırasında hedef alındığını, söz konusu toplantıya Abdulmelik el-Husi'nin katılmadığını öne sürdü.

Can kaybı ve yaralanma bilgisi

Yemen'deki saldırıya ilişkin henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
2
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
3
Gaye Özen'in 'Nefes' Minyatür Sergisi Datça'da Açılıyor
4
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
5
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
6
Düzce Belediyesi'nden 30 Ağustos'ta Sürpriz Korolu Gösteri
7
Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgulandı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı