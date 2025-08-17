İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santralinin vurulduğunu duyurdu.

Hedef ve gerekçe

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Sana'nın güneyinde, İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen bir elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırının, Husilerin İsrail'e düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırının failliğine ilişkin iddia ve yerel bildirimler

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi, saldırının Yemen'e İsrail donanması tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğu bildirilmişti.

Husilerden tepki

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etti.

Geniş bağlam

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.