İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Üzerinden Geçti

İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşması sonrası ilk defa Beyrut semalarından ses hızını aşarak geçiş yaptı. Bu durum, bölgedeki gerginliği bir kat daha artırdı.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Gelişmeler

Lübnan ve İsrail basınından alınan bilgilere göre, İsrail’in güneyde sürdürmekte olduğu işgalin, 18 Şubat'ta dolacak çekilme süresini uzatmak istediği belirtiliyor. Ancak bu talep, Lübnan tarafından kesin bir dille reddedildi.

İsrail savaş uçaklarının ses hızını aşması sonucu oluşan sonik patlamalar, halk arasında paniğe yol açtı. İsrail devlet televizyonu KAN, ülkenin güneyindeki işgal alanlarından çekilme süresinin 28 Şubat'a kadar uzatılabileceğini duyurdu, fakat Lübnan tarafından bu durum kabul edilmedi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde yani 26 Ocak tarihine kadar, İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Ancak, İsrail, ABD'nin de onayıyla, Lübnan ordusunun güneyde "tam olarak yerleşmediğini" savunarak işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.