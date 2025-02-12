DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,54 -0,4%
ALTIN
3.363,58 -0,27%
BITCOIN
3.492.641,85 -1,72%

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı

İsrail savaş uçakları, ateşkesten sonra ilk kez Beyrut'tan ses hızını aşarak geçiş yaptı. Gelişmeler panik yarattı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:52
İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Üzerinden Geçti

İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşması sonrası ilk defa Beyrut semalarından ses hızını aşarak geçiş yaptı. Bu durum, bölgedeki gerginliği bir kat daha artırdı.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Gelişmeler

Lübnan ve İsrail basınından alınan bilgilere göre, İsrail’in güneyde sürdürmekte olduğu işgalin, 18 Şubat'ta dolacak çekilme süresini uzatmak istediği belirtiliyor. Ancak bu talep, Lübnan tarafından kesin bir dille reddedildi.

İsrail savaş uçaklarının ses hızını aşması sonucu oluşan sonik patlamalar, halk arasında paniğe yol açtı. İsrail devlet televizyonu KAN, ülkenin güneyindeki işgal alanlarından çekilme süresinin 28 Şubat'a kadar uzatılabileceğini duyurdu, fakat Lübnan tarafından bu durum kabul edilmedi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde yani 26 Ocak tarihine kadar, İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Ancak, İsrail, ABD'nin de onayıyla, Lübnan ordusunun güneyde "tam olarak yerleşmediğini" savunarak işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil
2
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
3
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
4
Zelenskiy, Trump'la Barış Görüşmesi Yaptı
5
Netanyahu Yolsuzluk Davasında Bir Kez Daha Hakim Karşısında
6
İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı
7
Sisi ve Kral Abdullah'dan Gazze İçin Önemli Açıklama

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor