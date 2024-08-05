İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Sonik Patlamalar Gerçekleştirdi

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Patlama Yarattı

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde sonik patlamalar gerçekleştirdi. Bu olay, hava gücünün ses duvarını aşmasıyla meydana geldi.

Alçak Uçuş ve Patlamalar

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde alçak uçuş yapan İsrail uçakları, iki kez art arda şiddetli sonik patlama yarattı. Bu patlamalar, tüm şehirde duyulacak şekilde gerçekleşti.

Gelişen Olaylar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana özellikle Lübnan'ın güneyinde sonik patlamalar gerçekleştirdi. Ancak, Hizbullah ile İsrail arasında 27 Temmuz'daki çatışmalardan bu yana, Beyrut semaları üzerinde de benzer olayların yaşandığı bildirilmekte.