Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Sonik Patlamalar Gerçekleştirdi

İsrail savaş uçakları, Beyrut'ta ses duvarını aşarak şiddetli sonik patlamalar yaptı, Lübnan'da gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:13
İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Sonik Patlamalar Gerçekleştirdi

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Patlama Yarattı

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde sonik patlamalar gerçekleştirdi. Bu olay, hava gücünün ses duvarını aşmasıyla meydana geldi.

Alçak Uçuş ve Patlamalar

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde alçak uçuş yapan İsrail uçakları, iki kez art arda şiddetli sonik patlama yarattı. Bu patlamalar, tüm şehirde duyulacak şekilde gerçekleşti.

Gelişen Olaylar

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana özellikle Lübnan'ın güneyinde sonik patlamalar gerçekleştirdi. Ancak, Hizbullah ile İsrail arasında 27 Temmuz'daki çatışmalardan bu yana, Beyrut semaları üzerinde de benzer olayların yaşandığı bildirilmekte.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü