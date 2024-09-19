İsrail Savaş Uçakları Beyrut'ta Alçak Uçuş Gerçekleştirdi

İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında

Geçtiğimiz günlerde, İsrail ordusu ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bir konuşma yaptığı sırada Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Bu alçak uçuşlar sırasında, ses duvarını aşarak sonik patlamalar meydana geldi.

Hava Harekatının Detayları

Alçak uçuşlar, Beyrut'un yanı sıra, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde de gözlemlendi. AHA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Nasrallah'ın konuşma yaptığı esnada müdahalelerde bulundu.

İsrail ordusu, aynı gün, Nasrallah'ın konuşmasından sadece birkaç dakika önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirmişti.