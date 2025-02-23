İsrail Savaş Uçakları Beyrut'ta Alçak Uçuş Gerçekleştirdi

İsrail savaş uçakları, Hasan Nasrallah'ın cenazesi sırasında Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. Cenazeye katılanlar tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:54
İsrail Savaş Uçakları Beyrut'ta Alçak Uçuş Gerçekleştirdi

İsrail Savaş Uçaklarından Beyrut'ta Sarsıcı Gösteri

27 Eylül 2023 tarihi, İsrail hava saldırısında yaşamını yitiren eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen cenaze töreni sırasında, Beyrut semalarında İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı yönünde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber Ajansı (AA) muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, İsrail jetleri, 27 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda hayatını kaybeden Nasrallah ile birlikte diğer eski Hizbullah lideri Haşim Safiyuddin için yapılan cenaze töreni sırasında, yüksek katılımın olduğu bir etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.

Cenaze, Kamil Şamun Stadyumu'na getirildiğinde, iki ayrı defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçen İsrail uçakları, törene katılanlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Özellikle, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın konuşma yaparken uçakların geçişi, katılımcıların "İsrail'e ölüm!" sloganları atmasına neden oldu.

Dahası, aynı zamanda cenaze töreni sırasında İsrail insansız hava araçları'nın da Beyrut semalarında gezindiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Açıklama Yaptı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının alçak uçuş yapmasının bir mesaj verme amacını taşıdığını belirtti.

İsrail Ordusu Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki ve doğusundaki bazı bölgelere hava saldırılarına devam ettiği duyuruldu. Ordunun yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek ve güneyindeki bazı yerlerde, Hizbullah'a ait hedeflerin tespit edildiği belirtilerek hava saldırıları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının Zerariye, Zibkin, Kalila, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub gibi kasabaların çevresini hedef aldığını rapor etti.

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