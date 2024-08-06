İsrail Savaş Uçakları Beyrut'ta Sonik Patlama Gerçekleştirdi

İsrail Askeri Uçuşları Beyrut Gökyüzünde

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Bu durum, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 17.00’da yapacağı konuşmadan önce meydana geldi.

Sonik Patlama ve Etkileri

Savaş uçakları, ses duvarını aşarak art arda iki kez sonik patlama yarattı. Bu patlamalar, Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki bazı evlerin camlarının kırılmasına neden oldu.

Sosyal Medyada Görüntüler Paylaşıldı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Beyrut'taki vatandaşların sonik patlama yapan savaş uçaklarını çıplak gözle gördüğü belirtildi. Olay, bölgedeki gerginliği artıran bir gelişme olarak dikkat çekti.