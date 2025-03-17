İsrail Savaş Uçakları Dera'ya Saldırdı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail Savaş Uçakları Dera'ya Saldırdı

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik olarak düzenlediği saldırılarda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 19 sivilin yaralandığını bildirdi.

Saldırının Detayları

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail uçakları Dera çevresindeki 12. ve 132. Tugayı hedef aldı. Suriye Haber Ajansı (SANA) ise saldırılarda hayatını kaybeden sivillerine yanı sıra yaralı sayısının da yüksek olduğunu açıkladı.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

Özellikle 27 Kasım 2024 tarihinde Suriye'deki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları hız kazandı. Rejim ordusunun geride bıraktığı askeri altyapıyı hedef alan İsrail, Suriye'deki Golan Tepeleri üzerindeki işgalini genişletme hamlelerine devam ediyor.

İsrail ordusu Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giriş yaparak, bu işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.

Golan Tepeleri İhtilafı

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında bulundurmaktadır. 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile de tampon bölge ve silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.