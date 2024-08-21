İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Okula Saldırdı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki yerinden edilmiş insanların korunduğu bir okula düzenlediği saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Şiddetli Saldırı Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Salahaddin Okulu'na gerçekleştirilen saldırıda 10'u çocuk olmak üzere toplamda 15 kişinin yaralandığını açıkladı. El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden iki Filistinlinin yanı sıra diğer yaralılar da hastaneye sevk edildi.

Okul Saldırıları Artarak Devam Ediyor

Salahaddin Okulu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ağustos ayı boyunca hedef aldığı son sığınaklardan biri oldu. Önceki gün, Gazze kentinin batısındaki Mustafa Hafız Okulu'na yapılan saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetmişti.

3 Ağustos tarihinde, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Hamame Okulu'na düzenlenen saldırıda çocuklar dahil olmak üzere 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

4 Ağustos’ta ise Hasan Selame ve Nasr okullarına yapılan hava saldırılarında 30 Filistinli vefat etmişti. Son olarak, 10 Ağustos’ta Gazze'nin doğusunda yer alan Derec Mahallesi'ndeki Et-Tabiin Okulu'na düzenlenen saldırıda sabah namazı sırasında meydana gelen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.