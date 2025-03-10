İsrail Savaş Uçaklarından Suriye'ye 17 Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Dera ili kırsalındaki Cebeb ve İzra bölgelerinde bulunan 12. Tugay ve 89. Alay'a 17 hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda askeri teçhizatların hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Suriye Üzerindeki Saldırıları

Suriye'de 27 Kasım 2024 tarihinde başlayan çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle İsrail ordusunun hava saldırıları arttı. Rejim ordusuna ait askeri altyapı ve imkanların imha edilmesi amacıyla düzenlenen saldırılar, Suriye üzerindeki İsrail işgalinin derinleşmesine yol açtı.

Golan Tepeleri'nde İşgal Genişliyor

İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgali daha da genişleterek, tampon bölgeye girdi ve başkent Şam'ın yalnızca 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. Golan Tepeleri, 1967 yılından beri İsrail tarafından işgal altında tutulmakta. İki ülke arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahların arındırıldığı alanın sınırları belirlenmişti.