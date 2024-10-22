İsrail Savunma Bakanı ABD'den Destek İstedi

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Blinken ile görüşmesinde İran'a yönelik olası saldırının ardından ABD desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:26
İsrail Savunma Bakanı ABD'den Destek İstedi

İsrail Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede kritik ifadeler kullandı. Gallant, "İsrail'in İran'a bir saldırıda bulunmasının ardından ABD'nin desteğinin son derece önemli olduğunu" belirtti.

İki Ülke Arasındaki İş Birliği

İsrail Savunma Bakanlığına ait bir açıklamada ise Gallant'ın, Blinken ile birlikte gerçekleştirilen ikili görüşmeye İsrailli askeri yetkililerin de katıldığını ifade edildi. Toplantıda, Gallant, ülkesinin İran'a yönelik saldırı gerçekleştirmesi durumunda ABD ile ortak bir tutum sergilemenin önemini vurguladı. Bu tutumun, bölgesel caydırıcılığı artıracağına inandığını dile getirdi.

Gazze ve Lübnan Konuları

Gallant ayrıca, Gazze'de Hamas yönetiminin "diğer bölgesel ve yerel kuruluşlarla değiştirilmesi" gerektiğini öne sürdü. Gazze'de İsrail vatandaşlarının geri getirilmesi konusuna da dikkat çeken Gallant, "İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenlerin geri dönmesi ve Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sürecinin önemine değindi. Bu noktada, karada süren operasyonların devam edeceğini" belirtti.

İran'ın Füze Saldırısı

1 Ekim tarihinde, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı, Tel Aviv yönetimini sert bir karşılık verme kararı almaya yönlendirmişti. Blinken’ın bu görüşmeler kapsamında, İsrail ile Hamas arasında kesilen esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba göstereceği ifade ediliyor.

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