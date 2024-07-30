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İsrail Savunma Bakanı, Aşırı Sağcı Bakanın Eylemlerinin Araştırılmasını İstedi

İsrail Savunma Bakanı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'nın polise müdahaleleri engelleyip engellemediğini araştırmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:25
İsrail Savunma Bakanı, Aşırı Sağcı Bakanın Eylemlerinin Araştırılmasını İstedi

İsrail Savunma Bakanı'ndan Netanyahu'ya Önemli Çağrı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'ın polisin eylemcilere müdahalesini engelleyip engellemediğine dair bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Koalisyon Üyelerine Sert Mesaj

Gallant, Netanyahu'ya yazdığı mesajda, "Olaylara katılan hükümet koalisyonu üyelerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini" ifade etti. Ayrıca, Ben-Gvir'in şiddete karışan partisinin üyelerine müdahale edilip edilmediğinin incelenmesini talep etti.

Askeri Üslere Yapılan Saldırılar

Gallant, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman ve Beit Lid askeri üslerine yapılan baskınların ülke güvenliğine ciddi zararlar vereceğini belirtti. Seçilmiş yetkililerin, ordudaki isyanlara destek vermesinin tehlikeli bir durum olduğunu vurguladı.

Aşırı Sağcıların Protestoları

İsrail’de aşırı sağcı siyasi figürler, askerlerin işkence iddialarıyla gözaltına alınmasına karşı çıkarak protesto düzenledi. Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gözaltına alınan askerlere destek vermek amacıyla askeri üste toplanma çağrısında bulundu.

Gözaltı Olayları ve Kamu Tepkisi

İsrail basını, aşırı sağcı milletvekillerinin askeri üslere yaptıkları baskınları geniş bir şekilde ele aldı. Tally Gotliv gibi milletvekillerinin, gözaltına alınan askerlere destek vermek için üssü ziyaret etmeleri dikkat çekti.

Aşırı sağ grupların bir gün içinde iki askeri üssü basmasının ardından, olaylara müdahale etmeyen polis ve ordunun tutumu, tartışmalara yol açtı.

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