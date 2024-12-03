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İsrail Savunma Bakanı: Ateşkes Çökerse Lübnan ve Hizbullah Ayrılmayacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin çökmesi durumunda ordunun Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:26
İsrail Savunma Bakanı: Ateşkes Çökerse Lübnan ve Hizbullah Ayrılmayacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan ile varılan ateşkesin çökmesi durumunda ordunun Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını vurguladı. Katz, ateşkes anlaşmasına bağlı kalma çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Katz, Lübnan’ın, ordusuna Hizbullah’ı Litani Nehrinin ötesinde tutma ve buradaki altyapısını ortadan kaldırma yetkisi vermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Lübnan devletini Hizbullah'tan ayırdıklarını iddia ederek, ateşkesin çökmesi halinde ordu açısından bu ayrımın olmayacağını tekrarladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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