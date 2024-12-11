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İsrail Savunma Bakanı: Esirlerin Serbest Kalması İçin Şans Var

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'li mevkidaşı ile esir müzakereleri hakkında görüştü ve anlaşma için şans olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:04
İsrail Savunma Bakanı: Esirlerin Serbest Kalması İçin Şans Var

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan Önemli Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma için şans olduğunu vurguladı. Bu açıklama, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından geldi.

Görüşme İçeriği ve Detaylar

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katz, görüşmede ABD'li mevkidaşı Austin’i esir takası müzakereleri hakkında bilgilendirdi. Katz, “Amerikan vatandaşı olanlar da dahil olmak üzere tüm esirlerin geri dönmesine olanak sağlayacak yeni bir anlaşma için artık bir şans olduğunu” ifade etti.

Esir Takası İhtimali Yükseliyor

Öte yandan, Bakan Katz, 4 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada, “Bu sefer Hamas ile gerçekten bir esir takası yapma şansımız var.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, olası bir esir takası anlaşması için dün Mısır'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nde şu anda yaklaşık 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

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