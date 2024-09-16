DOLAR
34,01 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.822,36 0%
BITCOIN
1.966.311,94 0%

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD'li Danışmanla Görüşmesi

İsrail'in savunma bakanı, Lübnan sınırındaki çatışmalar için ABD'li danışmanla kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:39
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD'li Danışmanla Görüşmesi

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li Kıdemli Danışmanla bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile Lübnan sınırındaki çatışmalar üzerine önemli bir görüşme yaptı. Bu toplantı, bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını içermektedir.

Lübnan Cephesindeki Gerginlik ve Olası Çözümler

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Gallant ve Hochstein, "Lübnan cephesinde büyük bir gerilimin yaşanmasının önüne geçilmesi için" bir araya geldi. Haberde, Gazze'de ateşkes sağlanmadan Lübnan'da çözüme ulaşma olasılığının zayıf olduğu vurgulandı.

Hochstein'in İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ile "Lübnan ile kapsamlı bir savaşı önleme ihtimali" üzerinde görüşmesi bekleniyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda gerilimin arttığı gözlemlenmektedir.

ABD'nin Rolü ve Beklentileri

İsrail basını, Washington yönetiminin, yaklaşan Kasım 2023 seçimleri öncesinde, bölgedeki çatışmaların daha da derinleşmesini önlemek için çaba gösterdiğini yazıyor. Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede, Hizbullah ile bir mutabakat sağlama olasılığının tükenmekte olduğunu ifade etti. Bu durum, iki taraf arasındaki anlaşma arayışının zorluğunu gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı
2
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
3
Aliyev ve Blinken, Barış Sürecini Değerlendirdi
4
Cevdet Yılmaz, EBRD Yöneticileriyle Ekonomik Görüşmeler Yaptı
5
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Önemli Açıklamalar
6
Diyarbakır Barosu, Narin Güran Soruşturmasında Hukuki Destek Sağlayacak
7
Türkiye'nin Sivil Anayasaya İhtiyacı Var

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor