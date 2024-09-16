İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD'li Danışmanla Görüşmesi

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li Kıdemli Danışmanla bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile Lübnan sınırındaki çatışmalar üzerine önemli bir görüşme yaptı. Bu toplantı, bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını içermektedir.

Lübnan Cephesindeki Gerginlik ve Olası Çözümler

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Gallant ve Hochstein, "Lübnan cephesinde büyük bir gerilimin yaşanmasının önüne geçilmesi için" bir araya geldi. Haberde, Gazze'de ateşkes sağlanmadan Lübnan'da çözüme ulaşma olasılığının zayıf olduğu vurgulandı.

Hochstein'in İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ile "Lübnan ile kapsamlı bir savaşı önleme ihtimali" üzerinde görüşmesi bekleniyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda gerilimin arttığı gözlemlenmektedir.

ABD'nin Rolü ve Beklentileri

İsrail basını, Washington yönetiminin, yaklaşan Kasım 2023 seçimleri öncesinde, bölgedeki çatışmaların daha da derinleşmesini önlemek için çaba gösterdiğini yazıyor. Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede, Hizbullah ile bir mutabakat sağlama olasılığının tükenmekte olduğunu ifade etti. Bu durum, iki taraf arasındaki anlaşma arayışının zorluğunu gözler önüne seriyor.