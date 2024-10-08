DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,56 0,07%
ALTIN
2.887,83 -0,11%
BITCOIN
2.134.951,21 0,01%

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD Ziyareti Netanyahu'nun Talepleri Nedeniyle İptal Edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington ziyareti, Başbakan Netanyahu'nun talepleri doğrultusunda ertelendi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:58
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD Ziyareti Netanyahu'nun Talepleri Nedeniyle İptal Edildi

Gallant'ın ABD Ziyareti İptal Edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteği üzerine, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyaret ertelendi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Gallant'ın planlanan bir günlük seyahati, belirlenmemiş bir tarihe kaydırıldı.

Netanyahu'nun Koşulları

Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına nasıl bir yanıt verileceğini görüşmek üzere bu akşam ABD'ye gitmesi bekleniyordu. Ancak Netanyahu'nun, Başkan Joe Biden ile doğrudan görüşmeden ve İsrail Güvenlik Kabinesi'nin onayını almadan Gallant'a ziyareti iptal etme talimatı verdiği iddia edildi. İsrail’in karar alma süreçleri, güvenlik ve dış politikada hassas bir dengeyi gerektiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 9 Ekim 2024
2
Yalova'daki Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Uyarı
4
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
5
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
6
Karadağ'da Filistinliler Gazze'deki Soykırımı Andı
7
Diyarbakır'da Eylemler 5 Gün Boyunca Yasaklandı

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek