İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD Ziyareti Netanyahu'nun Talepleri Nedeniyle İptal Edildi

Gallant'ın ABD Ziyareti İptal Edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteği üzerine, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyaret ertelendi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Gallant'ın planlanan bir günlük seyahati, belirlenmemiş bir tarihe kaydırıldı.

Netanyahu'nun Koşulları

Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına nasıl bir yanıt verileceğini görüşmek üzere bu akşam ABD'ye gitmesi bekleniyordu. Ancak Netanyahu'nun, Başkan Joe Biden ile doğrudan görüşmeden ve İsrail Güvenlik Kabinesi'nin onayını almadan Gallant'a ziyareti iptal etme talimatı verdiği iddia edildi. İsrail’in karar alma süreçleri, güvenlik ve dış politikada hassas bir dengeyi gerektiriyor.