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İsrail Savunma Bakanı Gallant: İran ve Lübnan Tehditleri Gerçekleşebilir

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran ve Lübnan'dan gelen tehditlere karşı hazırlık içinde olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:42
İsrail Savunma Bakanı Gallant: İran ve Lübnan Tehditleri Gerçekleşebilir

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Açıklamaları

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ve Lübnan'dan gelen tehditlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Gallant, bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, ülkesinin bu duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Hazırlık ve Güvenlik Önlemleri

Gallant, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Tahran ve Beyrut'tan gelebilecek tehditler konusunda dikkatli olmalıyız. Şu an, her zamankinden daha fazla uyanık ve hazırlıklı olmamız gereken bir dönemdeyiz." dedi.

İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin güvenliği için ciddi önlemler aldıklarını ifade etti ve "Asıl hedefimiz İsrail halkını korumak. Son günlerde savunma sistemimizi güçlendirmeye ve muhtemel saldırılara karşı karşılık verme stratejileri geliştirmeye odaklandık." şeklinde konuştu.

Son Gelişmeler

İsrail, son iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikastlar sonrası bir karşılık beklemekte. 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanı Şükür hayatını kaybetmiş, 31 Temmuz'da ise Heniyye Tahran'da suikasta uğramıştı.

Tel Aviv yönetimi, bu saldırıların ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan güçlü bir misilleme beklediğini de ifade etti.

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