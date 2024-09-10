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İsrail Savunma Bakanı Gallant: Ordunun Odağı Lübnan'a Kaydı

Yoav Gallant, Gazze'deki hedeflere yaklaştıklarını ve ordunun dikkatinin Lübnan'a kaydığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:04
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Ordunun Odağı Lübnan'a Kaydı

İsrail'in Askeri Stratejisi Değişiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Gazze'deki hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu belirterek, odaklarının Lübnan'a kaymaya başladığını yineledi. The Times of Israel gazetesi, Gallant’ın Lübnan’a karşı olası bir kara saldırısına ilişkin tatbikatlar hakkında konuştuğunu aktardı.

Gazze'deki Hedefler Tamamlanıyor

Gallant, "Ağırlık merkezi kuzeye (Lübnan'a) kayıyor. Güneydeki (Gazze Şeridi'nde) görevlerimizi tamamlamak üzereyiz, ancak burada tamamlanmamış bir görevimiz var. Bu görev, güvenlik durumunu değiştirmek ve bölge sakinlerini evlerine geri döndürmek" ifadelerini kullandı.

Lübnan Sınırındaki Hazırlıklar

Savunma Bakanı, Lübnan sınırındaki birimlere Gazze'deki talimatlarının verileceğini vurguladı ve İsrail güçlerinin Lübnan'a yönelik olası kara saldırıları için gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiğine dikkat çekti. "(Lübnan’a) Bir kara harekatı için savaş düzenine ilişkin eğitimleri tüm yönleriyle tamamlıyoruz" dedi.

Çatışmaların Sürdüğü Bir Ortam

Levant bölgesinde Hizbullah ile devam eden çatışmalar 8 Ekim 2023’den bu yana sürüyor ve bu süreçte yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısının 435’e ulaştığı bildiriliyor. Gallant, daha önce 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hizbullah ile yaşanan çatışmanın karar anının yaklaştığını ifade etmişti.

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