İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Ben-Gvir'e Sert Eleştiri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Aşırı Sağcı Bakanı Eleştirdi

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında sert eleştirilerde bulundu. Gallant, Ben-Gvir'i isim vermeden, "Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı" olarak nitelendirdi.

Gallant'tan Açıklama

Gallant, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Ben-Gvir’in olası Savaş Kabinesi’ne dahil edilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. "İsrail hükümetinde, Orta Doğu’yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı oturuyor," ifadesini kullandı.

Ben-Gvir'in Talepleri

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Savaş Kabinesi'ne alınmayı istemişti. Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden olan Ben-Gvir, yaptığı paylaşımda, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın zamanı geldi," dedi.

Savaş Kabinesi'nin Durumu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim 2023'te kurulan olağanüstü hal hükümetinin Savaş Kabinesi'ni 17 Haziran'da feshetmişti. Bu gelişmeler, ülke içindeki gerilimi artırmış durumda.