Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Ben-Gvir'e Sert Eleştiri

Gallant, Ben-Gvir'i aşırı sağcı yaklaşımları nedeniyle 'kundakçı' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:21
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Ben-Gvir'e Sert Eleştiri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Aşırı Sağcı Bakanı Eleştirdi

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında sert eleştirilerde bulundu. Gallant, Ben-Gvir'i isim vermeden, "Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı" olarak nitelendirdi.

Gallant'tan Açıklama

Gallant, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Ben-Gvir’in olası Savaş Kabinesi’ne dahil edilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. "İsrail hükümetinde, Orta Doğu’yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı oturuyor," ifadesini kullandı.

Ben-Gvir'in Talepleri

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Savaş Kabinesi'ne alınmayı istemişti. Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden olan Ben-Gvir, yaptığı paylaşımda, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın zamanı geldi," dedi.

Savaş Kabinesi'nin Durumu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim 2023'te kurulan olağanüstü hal hükümetinin Savaş Kabinesi'ni 17 Haziran'da feshetmişti. Bu gelişmeler, ülke içindeki gerilimi artırmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!