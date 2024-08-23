İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Ben-Gvir'e Sert Yanıt

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "sorumsuz eylemlerinin" ülkenin güvenliğine ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Gallant, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ben-Gvir ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar arasındaki tartışmaya katıldığını ifade etti.

Ben-Gvir'e Verilen Destek

Gallant, Ben-Gvir’in eylemlerinin ulusal güvenliği tehdit ettiğini ve toplumda bölünmelere neden olduğunu belirtti. Bu noktada Bar ve Şin-Bet çalışanlarının yükümlülüklerini yerine getirdiklerinin altını çizerek, bu eylemlerin tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Ben-Gvir'in Tepkisi

Ben-Gvir ise Gallant'ın açıklamasını sert bir dille yanıtlayarak, "Bana saldıracağına Lübnan'daki Hizbullah'a saldırı başlat" dedi. Ayrıca, Gallant'ın Lübnan ile ilgili beyanlarını eleştirerek, bu bölgede bir tehdit oluşturan durumları daha ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Şin-Bet Başkanı'ndan Uyarılar

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Şin-Bet Başkanı Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektupta, Batı Şeria’daki İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti. Bar ayrıca, Mescid-i Aksa'da gerçekleşen olaylar sonrası Ben-Gvir'i eleştirdi.

Sonuç olarak, Ben-Gvir'in Şin-Bet Başkanı'nın görevden alınmasını talep ettiği ifade edilirken, bu tartışmalar İsrail'de geniş yankı bulmaya devam ediyor.