İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Netanyahu'ya Eleştiriler

Gallant'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" yönündeki yorumlarını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Toplantıda Gazze Saldırıları Konuşuldu

İsrail'deki Walla haber sitesinin bildirdiğine göre, Gallant, Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmede Netanyahu'nun 7 Ekim'den beri devam eden Gazze saldırılarını eleştirdi.

"Bu saçmalık, tamamen saçmalık" diyen Gallant, ayrıca Lübnan'da bir savaş çıkma olasılığını değerlendirerek mevcut koşulların savaş öncesi durumdan çok farklı olduğunu vurguladı.

Esir Takası Anlaşmasının Gecikme Sebebi

Gallant, Hamas ile İsrailli esirlerin geri getirilmesine yönelik müzakere edilen anlaşmadaki gecikmelerin kaynağının İsrail olduğunu belirtti. Ordunun Philadelphia Koridoru'ndan ayrılması durumunda "hiçbir şey olmayacağını" ifade etti.

İsrail'in iki olasılıkla karşı karşıya olduğunu belirten Gallant, biri savaş diğeri ise anlaşma olan bu durumun, güvenlik teşkilatı tarafından desteklendiğini belirtti.

Netanyahu'dan Cevap

Başbakanlık Basın Ofisi, Gallant’ın sözlerine yanıt verdi. Netanyahu, Gallant'ı "İsrail karşıtı söyleme başvurmakla" suçlarken, Hamas'ın askeri gücünün ortadan kaldırılmasının tek seçenek olduğunu savundu.

Netanyahu, bu direktifin tüm kabine ve Gallant için bağlayıcı olduğunu da açıkladı.