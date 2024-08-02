İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Uluslararası Koalisyon Çağrısı

İsrail Savunma Bakanı'nın Önemli Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda uluslararası toplumdan destek beklediğini ifade etti.

İngiltere ile Stratejik Görüşmeler

Gallant, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasında savunma ve istihbarat konularında işbirliğinin önemini ön plana çıkardı. Bu görüşmenin odağında, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin yanı sıra, İran'a yönelik stratejiler yer aldı.

Son Gelişmeler ve Misilleme Tehditleri

Savunma Bakanı, nisan ayında Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı hatırlatarak, İngiltere'nin bu süreçteki desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti. Recent gelişmeler ışığında, İsrail ordusunun tüm cephelerde kendisini savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Uluslararası Koalisyon Çağrısı

Gallant, İran ve onun desteklediği gruplara karşı bir koalisyon kurulması gerektiğini belirtirken, bu koalisyonun bölgesel ve küresel istikrar üzerinde belirleyici bir etki yapacağına inandığını dile getirdi. Ancak İngiliz Bakan Healey'in bu çağrıya nasıl karşılık verdiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Arka Plan Bilgileri

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, İsrail ordusu tarafından 30 Temmuz'da Beyrut'ta gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, bu saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu öne sürerken, Tel Aviv yönetimi bu konuda sessizliğini koruyor.