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İsrail Savunma Bakanı Gazze'yi Kontrol Altında Tutma Taahhüdünde Bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'yi askeri kontrol altında tutacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:02
İsrail Savunma Bakanı Gazze'yi Kontrol Altında Tutma Taahhüdünde Bulundu

İsrail Savunma Bakanı'nın Gazze Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim 2023'ten beri süregelen saldırıların ardından Gazze Şeridi’ni askeri kontrol altında tutacaklarını duyurdu.

Katz, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "İsrail, Yahuda ve Samara'da olduğu gibi Gazze'de de güvenliği tam bir hareket serbestisiyle kontrol edecektir." ifadesini kullandı.

Hamas'la Mücadelede Kararlılık

İsrail basınında yer alan haberlere yanıt veren Katz, Gazze’ye yönelik tutumunun açık olduğunu belirtti. "Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının ardından" Gazze’de 7 Ekim öncesinin gerçekliğine geri dönülmesine izin verilmeyeceğini savundu.

ABD'li Yetkililerle Görüşmeler

Katz'ın İsrail'deki görevli bir ABD'li yetkiliye, Gazze'de ne askeri ne de sivil yönetim kurmak istemediklerini aktardığı bildirildi.

Muhalefetten Cevap

İsrail'deki muhalefet liderlerinden Yair Lapid, Gazze'ye düzenlenen saldırılar sonrası ordunun bölgede kalmaması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Lapid, Gazze’ye yönelik askeri eylemler gerçekleştirme özgürlüğünün korunması gerektiğini, ancak askeri varlığın sürdürülmemesi gerektiğini belirtti.

Lapid, "On ay önce, İsrail'in Gazze'deki hedefinin Batı Şeria'daki A Bölgesi'nde olduğu gibi İsrail ordusunun 'terörist faaliyet' tespit ettiğinde girdiği ve kısıtlama olmaksızın faaliyet gösterdiği bir durum olması gerektiğini ifade etmiştim," dedi.

Oslo Anlaşmaları ve Gazze'nin Statüsü

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995 yılında imzalanan İkinci Oslo Anlaşması gereğince Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik açısından Filistin otoritesine bırakılmıştır.

Bölgenin yüzde 21'lik B bölgesi'nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilmiştir. C bölgesi ise %61 oranında bir alan olup, idare ve güvenliği tamamen İsrail'e aittir.

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