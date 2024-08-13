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İsrail Savunma Bakanı Gelişmeleri Yakından İzliyor

Yoav Gallant, Tahran ve Beyrut'taki durumu takip ettiklerini açıkladı ve güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:35
İsrail Savunma Bakanı Gelişmeleri Yakından İzliyor

İsrail Savunma Bakanı Gelişmeleri Yakından İzliyor

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrutta gerçekleşen son gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade etti. Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Gallant, ülkenin kuzey bölgesindeki İsrail ordusuna ait bir istihbarat üssünü ziyaret etti.

Tahliyeler ve Güvenlik Önlemleri

Gallant, ziyareti sırasında İran ve Hizbullah ile mevcut gerilim konularına da değindi. "İsrail vatandaşlarının üzerindeki büyük yükün bilincindeyim. Beyrut, Tahran ve diğer bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz," şeklinde konuştu.

Gallant, mevcut tehditleri bertaraf etmek ve hedeflere saldırabilmek adına her türlü önlemi aldıklarını da vurguladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Gallant burada yaptığı açıklamada Hizbullah'ın Lübnan sınırları içerisinde bulunan Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesine yönelik adımlar atacaklarını dile getirdi.

İran ve Hamas'ın Tepkisi

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz tarihinde Tahran'da suikast girişimine uğramasının ardından, İran ve Hamas yönetimleri desteği ile İsrail'in bu saldırının arkasında olduğunu belirtmişti. Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık verme niyetinde olduğunu da ifade etti.

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