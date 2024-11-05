DOLAR
34,27 0,09%
EURO
37,5 -0,52%
ALTIN
3.020,57 0,05%
BITCOIN
2.400.964,7 -3,89%

İsrail Savunma Bakanı Görevden Alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant'ı görevden aldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 21:15
İsrail Savunma Bakanı Görevden Alındı

İsrail'de Siyasi Gelişmeler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önemli bir siyasi adım atarak Savunma Bakanı Yoav Galant'ı görevden aldı. Bu durum, ülkenin mevcut siyasi ve askeri stratejileri üzerinde önemli etkilere yol açabilir.

Görevden Alma Süreci

Netanyahu'nun Galant'ı görevden alması, son günlerde yaşanan gerilimler ve hükümet içindeki tartışmalar bağlamında değerlendiriliyor. Bu karar, İsrail’in iç güvenlik politikalarının yeniden şekillenmesi için bir fırsat sunabilir.

Büyüyen Tartışmalar

Bu gelişme, İsrail'in politik atmosferinde önümüzdeki günlerde daha fazla tartışma yaratması bekleniyor. Galant'ın görevden alınması, kamuoyunda farklı tepkilere yol açabilir.

İLGİLİ HABERLER

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'de Siyasi Sarsıntı: Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı
2
İstanbul'da Eğitim Sırasında Şehit Düşen Deniz Teğmen Öz'ün Acısı
3
TBMM Genel Kurulunda Partilerin Önerileri Reddedildi
4
DMM'den Sosyal Medyaya Yanıt: Çarpıtma İfadeler
5
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024-2025 Burs ve Kredi Sonuçlarını Açıkladı
6
Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor
7
İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek