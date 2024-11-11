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İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah ile Ateşkes Olmayacak

İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah ile ateşkesin, hedeflere ulaşılana dek süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:44
İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah ile Ateşkes Olmayacak

İsrail Savunma Bakanı, Ateşkesin Olmayacağını Duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin Lübnan'daki Hizbullah ile olan çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail'in hedeflerine ulaşılıncaya kadar ateşkes yapmayacağını vurguladı.

Görüşmeler ve İddialar

Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Hizbullah ile artan çatışmalar, Gazze'deki saldırılar ve İran ile yükselen gerginliklere dair önemli bilgiler paylaştı. Özellikle, İran'ın nükleer tesislerinin saldırılar sonrasında daha savunmasız hale geldiğini ifade etti.

Gazze Saldırıları ve Amaçlar

Katz, Gazze'de meydana gelen büyük yıkımın hedeflerinden birinin İsrailli esirlerin geri getirilmesi olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Lübnan'daki saldırılarla ilgili olarak, “savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak” ifadesine yer verdi.

Diplomatik Çabaların Durumu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hizbullah ile ateşkese ilişkin belirli ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın olan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in bu konuyu görüşmek üzere ABD'ye gittiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması konusunda mesajlar iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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