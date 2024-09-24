İsrail Savunma Bakanı Kara Tatbikatını İzledi

İsrail Savunma Bakanı Askeri Tatbikatı İzledi

Lübnan'a kara saldırısının simüle edildiği askeri tatbikata katılan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'a karşı yürütmeyi planladıkları yeni saldırıların hazır olduğunu belirtti.

Askerlere Yönelik Açıklamalar

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gallant, tatbikatta askerlerle bir araya gelerek, son hava saldırılarının Hizbullah'a ağır bir darbe indirdiğini savundu. Ayrıca, Hizbullah'a karşı planladıkları yeni eylemlerle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Lübnan'daki İnsani Durum

Öte yandan, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 558 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ölenler arasında 50 çocuk ve 95 kadın bulunduğunu açıklarken, yaralı sayısının ise 1835'e ulaştığını duyurdu.

Ülkede, bombardımanlardan kaçan vatandaşların başkent Beyrut ve kuzey bölgelere göç ettiği bildirildi.