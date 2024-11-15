İsrail Savunma Bakanı Katz, 7 Bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin Askerlik Çağrısını Onayladı

İsrail Savunma Bakanı Katz'tan Tartışmalı Askerlik Kararı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'yi (Haredi) askere çağırma kararını onayladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katz'ın bu askere çağırma kararını desteklediği belirtildi.

Haredi toplumu için gönderilecek emirlerin, 17 Kasım Pazar gününden itibaren kademeli olarak İsrail ordusu tarafından iletileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Bakan Katz’ın muvazzaf, daimi ve yedek askerlerin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla Haredilerin orduyla entegrasyonunu sağlamayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

Eski Bakanın İmzasıyla Gelen Karar

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından, görevden alınmadan bir gün önce imzalanan bu kararın, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından göreve getirilen Katz tarafından uygulayıp uygulamayacağı merak konusuydu. Yedioth Ahronoth gazetesinin 4 Kasım’da yayımlanan haberinde, Gazze Şeridi ve Lübnan'a baskınlara devam eden İsrail ordusunun 7 bin askeri göreve çağırma gerekliliği vurgulandı.

Haredi Toplumunun Askerlik Çelişkisi

İsrail’de Haredi toplumu, zorunlu askere alımlara karşı sıkça protesto gösterileri düzenliyor. Harediler, ülke nüfusunun yaklaşık %12'sini oluşturarak önemli bir demografik grup haline gelmektedir. Bu grubun büyük kısmı, dini nedenlerle askere gitmeyi reddetmektedir.

İsrail'deki Haredi Yahudilerinin çoğunluğu, Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi ve Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşamaktadır. Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyonu içinde yer alan Haredi partiler, Tevrat eğitimini temel hak olarak savunan bir yasa tasarısı geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını sağlamaya çalışıyor.

İsrail’de kadın ve erkekler, 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti yapmaktadır. Ultra-Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim alarak askerlikten muaf tutulma hakkına sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.