İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Batı Şeria'ya Şiddetli Saldırı Tehdidi

İsrail, Batı Şeria'da Şiddetli Saldırılara Hazırlanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerine saldıran İsraillilere zarar gelmemesi için şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Bu açıklamalar, Yedioth Ahronot gazetesinde yer aldı.

Cenin Mülteci Kampı'na Yapılan Saldırı

Katz, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirmesinin ardından böyle bir açıklama yaptı. Savunma Bakanı, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere zarar gelmemesi için bölgeye kuvvetle vurmaya kararlı olduklarını belirtti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırısının, güvenlik stratejisinde bir değişimi temsil ettiğini ifade eden Katz, bu saldırıların amacının Batı Şeria'daki terörist altyapıyı ortadan kaldırmak olduğunu öne sürdü.

Gazze ile İlgili Eleştiriler

Katz, Gazze'deki durumlardan ders aldıklarını ifade etti ve istifasını açıklayan Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te yaşanan olayların tüm faturasının orduya kesilmesi yönündeki sözlerini eleştirdi.

Cenin'de Can Kaybı

İsrail ordusu, Şin-Bet (Şabak) ile işbirliği içinde Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na "Demir Sur" adı verilen bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Cenin'e yönelik saldırıların güvenlik kabinesi kararıyla başladığını belirtirken, Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığını bildirdi.