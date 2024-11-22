İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistin Topraklarını Gasbedenlere 'İdari Gözaltı' Uygulamayı Kaldırıyor

İsrail Savunma Bakanı'ndan Tartışmalı Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yargılama olmadan gözaltı uygulamasını kaldıracağını duyurdu. Bu açıklama, özellikle bölgedeki gerilimleri artıran bir adım olarak değerlendirilmekte.

Karar Hakkında Detaylar

Katz, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden kişilere artık 'idari gözaltı' uygulanmayacağını kaydetti. Bu şekilde, bu kişilerin yargılama olmadan alıkonulmayacağı belirtildi. Bakan, bu kişilerin tehdit altında olduğunu iddia ederek, Tel Aviv yönetiminin sert önlem almasının uygun olmadığını savundu.

Aşırı Sağcı Bakanların Destekleyici Açıklamaları

Ayrıca, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katz'ın bu kararını sosyal medya aracılığıyla tebrik etti. Bu durum, aşırı sağcı politikaların daha da güçlendiğine işaret ediyor.

Uluslararası Hukuka Aykırı Notlar

İsrail, 'idari tutukluluk' uygulamasını daha çok işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı kullanıyor. Bu uygulama ile Filistinliler, 1 aydan 6 aya kadar alıkonabiliyor. Askeri mahkemeler, güvenlik tehdidi oluşturduğunu öne sürerek, tutuklunun suçlamalarını belirtmeden süreyi 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Toprakları Üzerindeki Gerilim

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'daki köylere ve beldelere düzenlediği saldırılar, işgal altındaki Filistinlilerin yaşam koşullarını giderek zorlaştırıyor. Uluslararası hukuk gereğince, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasadışı olarak kabul edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.