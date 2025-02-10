İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'deki Senaryolar İçin Orduya Hazırlık Talimatı Verdi

İsrail Savunma Bakanı Katz'tan Kritik Talimat

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordusuna Gazze'de olası her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmaları yönünde kesin talimat verdi. Bu önemli açıklama, Hamas'ın 15 Şubat'ta planlanan 6'ncı tur esir takasını askıya aldığını duyurmasının hemen ardından geldi.

Ateşkes İhlali İddiası

Bakan Katz, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurma kararını, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması açısından ciddi bir ihlal olarak nitelendirdi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına ve güvenlik hazırlıklarının yoğunlaşmasına yol açabilir.

Hamas'tan Açıklama

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının İsrail’in ateşkes anlaşmasını yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti. Bu gelişmeler, bölgede yaşanan belirsizliği derinleştirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ordunun hazırlıkları ise süratle devam etmektedir.