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İsrail Savunma Bakanı Katz, Husilere Karşı Saldırı Tehditlerini Yeniledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husilerin liderlerini hedef alacaklarına dair saldırı tehditlerini tekrar gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:12
İsrail Savunma Bakanı Katz, Husilere Karşı Saldırı Tehditlerini Yeniledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'tan Sert Mesaj

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki İran destekli Husilerin liderlerine yönelik düzenleyecekleri saldırı tehditlerini yineledi. Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin konuşlandığı bir üssü ziyaret eden Katz, "Sana'da ve Yemen'in her yerinde Husilerin liderleriyle hesaplaşacağız," dedi.

Gökyüzündeki Tehditler ve Füze Saldırıları

Katz, bu sabah Yemen'den atılan füzelere dikkat çekerek, "Bugün gökyüzündeki tehdit ilk füze savaşıdır. Husilerin İsrail'e saldırmaya devam etmesini kabul etmeyeceğiz,” diye ekledi. Ayrıca, dün Yemen'deki Husilerin liderlerine yönelik benzer ifadelerde bulunarak, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız," şeklinde konuştu.

Kararlılık ve Hazırlıklar

Husilere "sert bir darbe" indireceklerini belirten Katz, bu kararlılığın arkasında duracaklarını ifade etti. Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan bir paylaşımda, USS Harry S. Truman uçak gemisinde Husilere karşı saldırılar için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

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