DOLAR
35,74 0,02%
EURO
37,3 0,61%
ALTIN
3.175,35 -0,8%
BITCOIN
3.645.979,52 -0,35%

İsrail Savunma Bakanı Katz: Suriye'deki İşgal Kalıcı Olacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hermon Dağı'ndaki işgali 'kalıcı' olarak nitelendirdi, Suriye'deki durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:46
İsrail Savunma Bakanı Katz: Suriye'deki İşgal Kalıcı Olacak

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalinin genişletildiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda işgalin 'kalıcı' olacağını belirtti. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katz, Harris Dağı'na giderek askeri yetkililerle bir 'değerlendirme toplantısı' gerçekleştirdi.

Katz, İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda, Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak adına bulunduğunu vurgulayarak, bu işgalin 'süresiz' olacağını ifade etti.

Suriye'nin Güneyindeki Temaslar

Ayrıca, Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki 'dost halklarla' temas kuracağını belirtip, "Özellikle İsrail'deki Dürzi kardeşlerimizle tarihi ve yakın aile bağları olan büyük Dürzi topluluklara odaklanacağız." dedi.

İsrail ordusu, bugün Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafında kurduğu 'geçici' askeri karakolların görüntülerini de paylaştı.

Suriye'deki Savaş ve İşgalin Genişlemesi

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin hemen ardından, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları da artış gösterdi. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve olanakları yok etmeye çalışan İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu ayrıca, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek işgali daha da ileri taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutmaktadır. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin: 'Ukrayna ile Müzakere Yapsak Meşru Olmaz'
2
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Balkanlar'a vurgulu mesajlar
3
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: 'Sorumlular Hesap Vermeli!'
4
Bursa'da Kuvvetli Lodos, İnşaat Iskelesini Devrip Otomobile Zarar Verdi
5
İspanya Başbakanı Sanchez, Katalanlarla Anlaşarak Hükümet Krizini Önledi
6
Louvre Müzesi Yenileniyor: Yeni Giriş ve Artan Ziyaretçi Talepleri
7
Meclis, Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!