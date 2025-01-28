İsrail Savunma Bakanı Katz: Suriye'deki İşgal Kalıcı Olacak

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalinin genişletildiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda işgalin 'kalıcı' olacağını belirtti. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katz, Harris Dağı'na giderek askeri yetkililerle bir 'değerlendirme toplantısı' gerçekleştirdi.

Katz, İsrail askerlerinin Hermon Dağı'nda, Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak adına bulunduğunu vurgulayarak, bu işgalin 'süresiz' olacağını ifade etti.

Suriye'nin Güneyindeki Temaslar

Ayrıca, Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki 'dost halklarla' temas kuracağını belirtip, "Özellikle İsrail'deki Dürzi kardeşlerimizle tarihi ve yakın aile bağları olan büyük Dürzi topluluklara odaklanacağız." dedi.

İsrail ordusu, bugün Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından işgalini genişlettiği Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nın Suriye tarafında kurduğu 'geçici' askeri karakolların görüntülerini de paylaştı.

Suriye'deki Savaş ve İşgalin Genişlemesi

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin hemen ardından, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları da artış gösterdi. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve olanakları yok etmeye çalışan İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu ayrıca, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek işgali daha da ileri taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutmaktadır. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.