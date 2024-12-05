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İsrail Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Halevi, Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki gelişmeleri Genelkurmay Başkanı Halevi ile görüştü.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:00
İsrail Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Halevi, Suriye'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye Üzerine Kritik Bir Görüşme Gerçekleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki en son gelişmeleri değerlendirmek üzere İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı kaydedildi.

Görüşmede Neler Konuşuldu?

Açıklamalara göre, Katz ve Halevi, Suriye'deki mevcut durumla ilgili detaylı bir değerlendirme yaptı. Gelişmelerin Suriye'deki dinamikler üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri ve etkilerini sürekli olarak takip ettiği vurgulandı. Bu tür görüşmeler, bölgedeki jeopolitik durumu daha iyi anlamak adına büyük önem taşıyor.

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