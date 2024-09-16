İsrail Savunma Bakanı Lobisi: Hizbullah ile Anlaşma Olasılığı Azalıyor

İsrail'in Güvenlik Stratejileri Üzerine Dikkat Çekici Değerlendirmeler

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Hizbullah'la olan anlaşma süreçlerinin giderek zorlaştığına dair endişelerini paylaştı. Gallant, iki ülkenin ortak çabaları arasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması üzerine yürütülen müzakerelerin de bulunduğunu belirtti.

Hizbullah ve Bölgesel Tehditler Üzerine Değerlendirmeler

Gallant, Yemen'deki Husilerin aleyhine yaptığı yorumların ardından, kuzeydeki çatışmaların sürmesinin Hizbullah'ın Hamas ile olan bağlantıları nedeniyle endişe verici olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, mutabık kalınan bir çerçeve anlaşmasının olasılığının azalmakta olduğunu katılımcılara aktardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonları başlattıktan sonra, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Hizbullah dahil birçok Lübnanlı ve Filistinli grup ile İsrail ordusu arasında 'Mavi Hat' hattı üzerinden süregelen çatışmalar dikkat çekmektedir.