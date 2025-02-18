İsrail Savunma Bakanı: Lübnan'daki 5 Noktadan Çekilmiyoruz

Katz ayrıca, İsrail ordusunun "Hizbullah'a yönelik saldırılarını tüm gücüyle sürdüreceğini" belirtti. Bu açıklamalar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliğin devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

Öte yandan, Lübnanlı yetkililer, taraflar arasında uygulanan ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Daha önce işgal edilen Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeden çekilen İsrail, 5 stratejik noktada kalmaya devam edecek.

Bugün, İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin dolmasına rağmen, belirtilen noktaların işgali sürecektir. ABD yönetiminin de bu durumu desteklediği ve Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi önemli alanlarda İsrail askerlerinin kalmasına izin verdiği ifade ediliyor.

Çekilme Sürecinin Uzatılması ve Sivil Kayıplar

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak sağlamadığı iddiasıyla, çekilme sürecini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes sonrası İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki hava saldırıları, hem tarım arazilerine hem de sivil yapılara büyük zarar vermiştir. Bu durum, bölgedeki binlerce Lübnanlıyı, gerçekleştirilen saldırılar ve süregiden işgal nedeniyle yerinden etmiştir.