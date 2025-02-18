İsrail Savunma Bakanı: Lübnan'daki 5 Noktadan Çekilmiyoruz

İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'daki 5 Noktadan Çekilmeyecek
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında çekilmeyi reddettiği 5 noktada kalacağını duyurdu. Katz, bu noktaları 'tampon bölge' olarak nitelendirerek, "İsrail ordusu, kuzeydeki kasabaların korunmasını sağlamak amacıyla Lübnan'da sınır hattı boyunca 5 gözlem noktasındaki tampon bölgede kalacak" Katz ayrıca, İsrail ordusunun "Hizbullah'a yönelik saldırılarını tüm gücüyle sürdüreceğini" belirtti. Bu açıklamalar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliğin devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Öte yandan, Lübnanlı yetkililer, taraflar arasında uygulanan ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Daha önce işgal edilen Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeden çekilen İsrail, 5 stratejik noktada kalmaya devam edecek. Bugün, İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin dolmasına rağmen, belirtilen noktaların işgali sürecektir. ABD yönetiminin de bu durumu desteklediği ve Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi önemli alanlarda İsrail askerlerinin kalmasına izin verdiği ifade ediliyor. İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak sağlamadığı iddiasıyla, çekilme sürecini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes sonrası İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki hava saldırıları, hem tarım arazilerine hem de sivil yapılara büyük zarar vermiştir. Bu durum, bölgedeki binlerce Lübnanlıyı, gerçekleştirilen saldırılar ve süregiden işgal nedeniyle yerinden etmiştir.
Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci
Çekilme Sürecinin Uzatılması ve Sivil Kayıplar
Katz ayrıca, İsrail ordusunun "Hizbullah'a yönelik saldırılarını tüm gücüyle sürdüreceğini" belirtti. Bu açıklamalar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliğin devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Öte yandan, Lübnanlı yetkililer, taraflar arasında uygulanan ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Daha önce işgal edilen Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeden çekilen İsrail, 5 stratejik noktada kalmaya devam edecek.
Bugün, İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin dolmasına rağmen, belirtilen noktaların işgali sürecektir. ABD yönetiminin de bu durumu desteklediği ve Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi önemli alanlarda İsrail askerlerinin kalmasına izin verdiği ifade ediliyor.
İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak sağlamadığı iddiasıyla, çekilme sürecini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes sonrası İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.
Ayrıca, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki hava saldırıları, hem tarım arazilerine hem de sivil yapılara büyük zarar vermiştir. Bu durum, bölgedeki binlerce Lübnanlıyı, gerçekleştirilen saldırılar ve süregiden işgal nedeniyle yerinden etmiştir.