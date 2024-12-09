İsrail Savunma Bakanı’ndan Suriye ile Tampon Bölgenin İşgali İçin Talimat

İsrail'den Suriye ile Tampon Bölge Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordusuna Suriye ile tampon bölgenin işgalinin tamamlanması için talimat verdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Katz, İsrail ordusunun bölgede ek noktaları ele geçirmeye devam etmesini istedi.

Güvenlik Bölgesi Oluşturulacak

Katz, Suriye’nin güneyinde ağır stratejik silahlardan arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturulması ve bölgedeki Dürzi nüfusu ile diğer halklarla temas kurulması talimatını da verdi.

İran'dan Silah Kaçakçılığına Karşı Önlemler

Ayrıca, Katz’ın talimatları arasında İran'dan Lübnan'a Suriye üzerinden silah kaçakçılığı rotasının yenilenmesinin önlenmesi ve Suriye genelindeki ağır stratejik silahların imha edilmesi için çalışmaların devam etmesi de yer aldı.

Golan Tepeleri'nde Gelişmeler

İsrail Devlet Televizyonu KAN tarafından yapılan habere göre, İsrail ordusu işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında bulunan Şeyh Dağı'nı işgal ettiğinin doğrulandığını bildirdi.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye gönderdiğini açıkladı. 61 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiği belirtildi.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.