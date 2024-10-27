DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.191,36 -0,63%

İsrail Savunma Bakanı'nın Acı Tavizler Açıklaması

İsrail'in Savunma Bakanı, Gazze'deki esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:39
İsrail Savunma Bakanı'nın Acı Tavizler Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan Kritik Açıklamalar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki esirlerin kurtarılması için "acı tavizler" verilmesi gerektiğini ifade etti. Gallant, savaşta tüm hedeflere sadece askeri yöntemlerle ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Kudüs'te Anma Töreni

Gallant, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından gerçekleştirilen "Aksa Tufanı" sırasında yaşamını kaybedenler için Kudüs’ün Herzl Tepesi'nde düzenlenen "Ulusal Yas Günü" anma etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, "Savaş, karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" dedi.

Savaşın Zorlukları ve Başarıları

Gallant, savaşın başlangıcından bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu yıl düşmanımıza stratejik darbeler vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik durumu oluşturduk ama bu bedeller ağır, evet çok ağır," şeklinde belirtti.

Hamas ve Hizbullah Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Gallant, Güneyde Hamas'ın artık askeri hareket edemediğini ve Kuzey'de Hizbullah'a yönelik çeşitli saldırılar düzenlendiğini savundu. "Komuta zinciri ortadan kaldırıldı. Füze saldırılarının çoğu etkisiz hale getirildi," diyerek, son durum hakkında bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
2
Ekonomi Vizyonu ve Uluslararası Sorunlar: Efkan Ala'nın Mesajları
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Teröre Karşı Sert Mesajlar
5
Fidan ve Tatar Ankara'da Buluştu
6
İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor
7
Guterres'ten Gazze Açıklaması: "Sivillerin Durumu Tahammül Edilemez"

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek