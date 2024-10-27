İsrail Savunma Bakanı'nın Acı Tavizler Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan Kritik Açıklamalar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki esirlerin kurtarılması için "acı tavizler" verilmesi gerektiğini ifade etti. Gallant, savaşta tüm hedeflere sadece askeri yöntemlerle ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Kudüs'te Anma Töreni

Gallant, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından gerçekleştirilen "Aksa Tufanı" sırasında yaşamını kaybedenler için Kudüs’ün Herzl Tepesi'nde düzenlenen "Ulusal Yas Günü" anma etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, "Savaş, karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" dedi.

Savaşın Zorlukları ve Başarıları

Gallant, savaşın başlangıcından bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu yıl düşmanımıza stratejik darbeler vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik durumu oluşturduk ama bu bedeller ağır, evet çok ağır," şeklinde belirtti.

Hamas ve Hizbullah Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Gallant, Güneyde Hamas'ın artık askeri hareket edemediğini ve Kuzey'de Hizbullah'a yönelik çeşitli saldırılar düzenlendiğini savundu. "Komuta zinciri ortadan kaldırıldı. Füze saldırılarının çoğu etkisiz hale getirildi," diyerek, son durum hakkında bilgi verdi.