İsrail Savunma Bakanı Süreçte Yeni Bir Aşama Yaşıyoruz

İsrail'in Stratejisi Değişiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da yaşanan patlamaların ardından ülkesinin odak noktasının bu cepheye kaydığını belirtti. Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başladığını" dile getirdi.

Kuzey Yönelim

Bakan Gallant, Hayfa kentinde bir hava üssünü ziyaret ederken yaptığı açıklamalarda, "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz," ifadesini kullandı. Ülkenin kuzeyine yönelik bu kaymanın stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum, uyum sağlamalıyız. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor,” dedi.

Güvenlik ve Tahliye Meselesi

Bakan, kuzeydeki askeri operasyonun amacının tahliye edilen İsrailli vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirleri asla unutmamız gerektiğini de belirtti.

Patlamalar ve Suçlamalar

Lübnan genelinde son 24 saat içinde önce çağrı cihazları ve ardından telsizlerde patlamaların meydana geldiği bildirildi. Lübnanlı yetkililer, bu patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı tercih ediyor.