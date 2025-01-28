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İsrail Savunma Bakanlığı: 7 Ekim'den Beri 15 Bin Asker Yaralandı

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 bin askerin yaralandığını bildirdi. Ordunun açıkladığı sayılara göre ise farklı rakamlar var.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:12
İsrail Savunma Bakanlığı: 7 Ekim'den Beri 15 Bin Asker Yaralandı

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Çarpıcı Açıklama

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana 15 binden fazla askerin yaralandığını duyurdu. Bu açıklama, ordunun internet sitesinde verdiği bilgilerle kıyaslandığında oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Yaralı Asker Sayısında Belirgin Fark

Bakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Departmanı, saldırıların başlangıcından bu yana İsrail ordusu ve güvenlik güçlerine mensup 15 binden fazla yaralıyı tedavi ediyor," ifadesi yer aldı. Bunun yanı sıra, İsrail ordusunun verilerine göre, aynı dönem içinde 841 askerin yaşamını yitirdiği ve toplam 5 bin 667 askerin yaralandığı belirtildi.

Veriler Arasındaki Fark Nedenleri Açıklanmadı

İsrail ordusunun açıkladığı rakamlar arasında 7 Ekim'den beri 405 askerin Gazze'yi karadan işgal sürecinde öldüğü, 2 bin 570 kişinin ise bu süreçte yaralandığı kaydedildi. Ancak, bu sayılar Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve İsrail'de ölen ve yaralanan askerleri kapsamakta fakat İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) üyelerini içermemektedir. Savunma Bakanlığı, açıkladığı yaralı asker sayısı ile ordu verileri arasındaki farklılığın nedenine dair henüz bir açıklama yapmamıştır.

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