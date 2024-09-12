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İsrail Siber İstihbarat Komutanı İstifa Etti

Tuğgeneral Yossi Shariel, Hamas'a karşı istihbarat başarısızlığı nedeniyle Birim 8200'ün başkanlığından ayrıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:31
İsrail Siber İstihbarat Komutanı İstifa Etti

İsrail'de Siber İstihbarat Liderinden İstifa

İsrail'in siber ve dijital istihbarat hizmetleri konusunda en önemli birimi olan Birim 8200'ün komutanı Tuğgeneral Yossi Shariel, Hamas tarafından 7 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen saldırılara karşı yaşadığı "başarısızlık" sebebiyle istifa etti.

İstifa Mektubu ve Gelişmeler

İsrail devlet televizyonu KAN üzerinden yapılan habere göre, Tuğgeneral Shariel, istifası hakkında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tuğgeneral Shlomi Binder ile gerekli iletişimi sağladı.

İsrail ordu radyosu tarafından yayımlanan istifa mektubunda, Shariel, "7 Ekim sabahı saat 06.29'da görevimde başarısız oldum." diyerek sorumluluğunu üstlendi.

Önceki İstifalar

Tuğgeneral Shariel'in istifası, 7 Ekim olayları sonrası yaşanan ilk istifa değil. Daha önce, Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da geçirdiği 22 Nisan tarihli olaylarla ilgili benzer bir gerekçe ile görevinden ayrılmıştı.

Haliva, istifa mektubunda "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." demişti.

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