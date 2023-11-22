İsrail sivillerin olduğu evi bombaladı, Patlamada DSÖ çalışanı 6 aylık bebeği ile öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırısı sonucu hedef alınan bir evde, aralarında bir DSÖ çalışanının 6 aylık bebeğinin de bulunduğu 50 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ, saldırının sivilleri hedef aldığını ve masum canların kaybedilmesinin derin üzüntü verici olduğunu belirtirken, uluslararası toplumdan olaya müdahale edilmesi ve benzer trajedilerin önlenmesi için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

İsrail sivillerin olduğu evi bombaladı, Patlamada DSÖ çalışanı 6 aylık bebeği ile öldü
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin ofisi, 29 yaşındaki Dima Abdullatif Mohammed Alhaj'ın, güney Gazze'deki evinin İsrail saldırısı sonucu bombalanmasıyla hayatını kaybettiğini açıkladı. Alhaj'ın eşi, saldırının hedefinde bulunan evde 50'den fazla insanın öldüğünü ifade etti.

UNRWA VE MSF KAYIPLARI

Gazze'deki çatışmalarda Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ve Birleşmiş Milletler Filistin yardım örgütü UNRWA'nın toplamda 108 çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL'İN TAHLİYE VE GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

İsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşması yaparak 4 günlük geçici bir ateşkes ilan etti. Bu süreçte en az 50 kadın ve çocuktan oluşan rehinenin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor.

47 GÜN SÜREN ÇATIŞMA

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 5,500'ü çocuk ve 3,500'ü kadın olmak üzere 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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