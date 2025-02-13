İsrail Sözcüsü: Gazze'ye Karavan ve Ağır İş Makineleri Girişi Yasaklandı

İsrail, Gazze'ye Dış Yardımları Kısıtlıyor

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze'ye karavan ve ağır iş makinelerinin girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Dostri, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında süregelen ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasına dair ilerleme kaydedilmesine rağmen, bu tür malzemelerin Gazze'ye girmesine engel olacaklarını belirtti.

Refah Sınır Kapısı’ndan Mal Girişi Yasak

Dostri, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan mal girişine izin verilmeyeceğini öne sürerek, "Gazze Şeridi'ne karavanların ve ağır iş makinelerinin girişi söz konusu değil." ifadesini kullandı. Bu konu hakkında henüz bir koordinasyonun sağlanmadığını vurguladı.

Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi gerekçesiyle askıya alındığını bildirdi. Hamas, bu duyurunun esir takasından 5 gün önce gelmesiyle arabulucu ülkelere İsrail üzerinde baskı kurma fırsatı verdiğini belirtti.

Uluslararası Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vakti kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İsrailli esirler serbest kalmadığı takdirde ateşkesin sona ereceği ve şiddetli saldırılara başlama tehditinde bulundu.

Hamas'tan Sicile Dönüş

Bugün Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasına ilişkin engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma çerçevesinde esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu.