İsrail Spor Sitelerinde Siber Saldırı İddiası

Hamas Sözcüsü'nden Siber Saldırı Çağrısı

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı yapmasının ardından, hackerların İsrail'deki spor sitelerine sızdığı öne sürüldü.

Hacklenen Siteler Arasında Ünlü Kulüpler Var

İsrail Kanal 14 Televizyonu’nun aktardığına göre, siber saldırıya uğrayan siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba gibi popüler futbol kulüpleri ile basketbol, hentbol ve yüzme federasyonlarının web siteleri bulunuyor.

Mesajlar ve Hasar Durumu

Hacklenen web sitelerinde, arka planda Mescid-i Aksa'nın görüntüleri ve "Sonsuza Kadar Gazze (GAZA 4 EVER)" ile "Savaş başladı, hazırlanın" ifadeleri yer aldı. Önde ise Ebu Ubeyde’nin resmi görüldü. Ancak, bu resimlerin kaldırıldığı bildiriliyor. Sitelerin hacklenmesi sonucu oluşan hasarın boyutunun henüz netleşmediği ifade edildi.

Ebu Ubeyde'nin Mesajı

Ebu Ubeyde, Gazze'de yaşanan olayların ilk yıldönümünde bir video mesajı yayımlayarak, "İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini" vurguladı ve Filistin halkı ile direnişi destekleyen siber savaş uzmanlarına siber saldırılar gerçekleştirmeleri için çağrıda bulundu.