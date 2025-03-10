İsrail, Şubat Ayında Batı Şeria'da 762 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Raporu: Şubat Ayında 762 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail ordusu, Batı Şeria üzerinde devam eden operasyonlar kapsamında şubat ayı boyunca 90'ı çocuk, 19'u kadın toplam 762 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu bilgiler, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile birlikte Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan bir raporda yer aldı.

Raporda, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği gözaltı ve baskınların detaylarına yer verilerek, gözaltıların özellikle kuzeydeki Cenin kenti ve mülteci kamplarında yoğunlaştığı bildirildi.

Artan Gözaltılar ve Sorgular

Rapor, şubat ayında Batı Şeria'da yapılan gözaltılara ek olarak, açık alanlarda Filistinlilere yönelik sorguların da arttığını vurguladı. 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlayan saldırılar sonucu, Cenin kenti ve kamplarında 300, Tulkerim kenti ve kamplarında ise 200 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasıyla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının toplamda 15,640'a ulaştığı, bunlardan 490'ının kadın olduğu da belirtildi.

Çocukların ve Sivillerin Durumu

İsrail askerleriyle birlikte, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar neticesinde, 167'si çocuk olmak üzere 930 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7,000 kişi de yaralandı. Bu verilere göre, bölgedeki şiddet ve gözaltı olaylarının artışı sürüyor.