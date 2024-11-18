İsrail Suikastında Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif Hayatını Kaybetti

Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afif, İsrail Hava Saldırısında Öldürüldü

İsrail, Muhammed Afif'in öldürülmesiyle birlikte Hizbullah'ın askeri liderleri ve siyasi ile medya sorumlularına yönelik yeni bir suikast stratejisi geliştirdiğini ortaya koyuyor. Afif, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Ras en-Naba bölgesindeki Baas Partisi merkezine düzenlenen bir hava saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Afif'in Beyrut'taki saldırıda öldüğünü duyururken, Hizbullah da kendisi için bir taziye mesajı yayımladı. Afif, önemli bir figür olmasının yanı sıra, ölen Şii din adamı Şeyh Afif en-Nebulsi'nin oğludur.

Afif'in Rolü ve Hizbullah İçindeki Yeri

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, Muhammed Afif'in ismi daha da öne çıkmıştır. Afif, o tarihten itibaren Hizbullah ile halk arasındaki neredeyse tek bağlantı noktası haline geldi. Bu süreçte birçok basın toplantısı düzenledi ve son olarak 11 Kasım'da Hizbullah’ın 'Şehitler Günü' etkinliği münasebetiyle konuştu.

Afif, 1982'de Hizbullah'ın kurucularından biri olarak tanındı. 2004 yılında, Hizbullah'ın 'El-Menar' televizyon kanalında haber ve siyasi programlar müdürü oldu. 2006 yılında, İsrail ile 33 gün süren 'Temmuz Savaşı' sırasında Hizbullah'ın medya çalışmalarını yönetti. 4 yıl sonra partinin siyasi konseyine üye olurken, Nasrallah'ın danışmanı olarak atandı. 2014'ten itibaren de Hizbullah'ın medya sorumlusuydu.

İsrail'in Saldırılarındaki Artış ve Sonuçları

Lübnan'ın güneyindeki Beysariye kasabasında doğan Afif, İsrail'in 1992'de suikast düzenlediği eski Hizbullah genel sekreteri Abbas el-Musevi'nin yakın dostuydu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 3 bin 481 kişi hayatını kaybederken, bunların 896'sı kadın ve çocuk, 210'u ise sağlık çalışanıdır.

Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürüyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.