İsrail Sukot Öncesi El-Halil'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

İsrail ordusu Sukot öncesi El-Halil'de bazı Filistin mahallelerine sokağa çıkma yasağı getirdi; İbrahim Cami kapatılacak, Eyal Zamir askerleri 6–13 Ekim'de en üst düzeye çıkardı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 22:10
İsrail Sukot Öncesi El-Halil'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Etti

Gelişmeler ve yetkili açıklamaları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin merkezindeki bazı Filistin mahallelerinde Yahudilerin 'Sukot Bayramı' (Çardaklar Bayramı) öncesi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: 'İşgal ordusu, pazartesi akşamı El-Halil’in kapalı bölgesinde yer alan bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlü olarak bildirdi ancak yasağın ne zaman sona ereceğini henüz belirtmedi.'

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, bugün yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından, Sukot Bayramı süresince (6–13 Ekim) askerlerin hazır olma seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdiği duyuruldu.

İbrahim Cami sorumlusu Mutez Ebu İsnine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusunun, Çardaklar Bayramı dolayısıyla camiyi çarşamba ve perşembe günleri tamamen kapatma kararı aldığını' belirtti.

Öte yandan, İsrailli fanatik gruplar, geçen günler boyunca Sukot Bayramı bahanesiyle Aksa'ya da kapsamlı baskınlar düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Bayramın anlamı

Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu olan Sukot Bayramı, bu yıl 6 Ekim'de başlıyor ve bir hafta sürüyor. Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice 'Suka' kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve 'geçici barınaklar'a gönderme yapmak için kullanılıyor.

