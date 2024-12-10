İsrail, Suriye'de 250 Hedefi Vurdu: Tarihin En Büyük Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde 250 hedefe hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordu radyosuna göre, Beşşar Esed rejiminin düşüşü sonrasında, Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen bu operasyon, İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları arasında yer alıyor.

Haberlerde, İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'deki askeri üslerin, savaş uçaklarının, karadan-havaya füze sistemlerinin, silah üretim alanlarının ve depolarının hedef alındığı ifade ediliyor. Yedioth Ahronoth gazetesi ise İsrail'in, 50 yılı aşkın bir süreden sonra Suriye hava üslerinin tamamına saldırı düzenlediğini belirtti.

Ayrıca, İsrail'in Suriye'deki önemli askeri varlıkları yok etmek için büyük bir fırsat yakaladığı ve bu operasyonlarda yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi. Şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu bildiriliyor.

İsrail'in Golan Tepeleri'nde Yürüttüğü Operasyonlar

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatıyla, İsrail ordusunun işgal altında bulundurduğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdiği bildirildi. İsrail, 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenen tampon bölge sınırları arasında bu işgali sürdürmektedir.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı bir açıklamada, bu işgalin geçici olduğunu savundu. Ayrıca, İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlı araçların Golan'daki tampon bölgeye girişiyle ilgili görselleri de kamuoyuyla paylaştı.