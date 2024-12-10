DOLAR
34,81 -0,04%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.977,76 -0,11%
BITCOIN
3.368.043,55 -0,21%

İsrail, Suriye'de 250 Hedefi Vurdu: Tarihin En Büyük Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye genelinde 250 hedefe hava saldırısı düzenledi. Bu operasyon, Esed rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 02:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 02:01
İsrail, Suriye'de 250 Hedefi Vurdu: Tarihin En Büyük Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde 250 hedefe hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordu radyosuna göre, Beşşar Esed rejiminin düşüşü sonrasında, Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen bu operasyon, İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları arasında yer alıyor.

Haberlerde, İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'deki askeri üslerin, savaş uçaklarının, karadan-havaya füze sistemlerinin, silah üretim alanlarının ve depolarının hedef alındığı ifade ediliyor. Yedioth Ahronoth gazetesi ise İsrail'in, 50 yılı aşkın bir süreden sonra Suriye hava üslerinin tamamına saldırı düzenlediğini belirtti.

Ayrıca, İsrail'in Suriye'deki önemli askeri varlıkları yok etmek için büyük bir fırsat yakaladığı ve bu operasyonlarda yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi. Şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu bildiriliyor.

İsrail'in Golan Tepeleri'nde Yürüttüğü Operasyonlar

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatıyla, İsrail ordusunun işgal altında bulundurduğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girdiği bildirildi. İsrail, 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenen tampon bölge sınırları arasında bu işgali sürdürmektedir.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı bir açıklamada, bu işgalin geçici olduğunu savundu. Ayrıca, İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlı araçların Golan'daki tampon bölgeye girişiyle ilgili görselleri de kamuoyuyla paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Suriye'de 250 Hedefi Vurdu: Tarihin En Büyük Hava Saldırısı
2
Lübnan'daki Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünde Sınır Kapısına Akın Etti
3
Irak'tan İsrail'in Golan Tepeleri İhlaline Sert Tepki
4
Musul Valisi Ed-Dehil: 'Türkiye'nin Sanayi ve Tarım Tecrübeleri Değerlendirilmeli'
5
Ankara'da Andy Warhol'un Pop Art Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor
6
Hizbullah'tan İsrail'e Sert Tepki: Golan Tepeleri'ndeki İşgal Küstahça Bir İhlal
7
Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten İsrail'e Sert Tepki: Suriye'deki İşgal Kınandı

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!