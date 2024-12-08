İsrail, Suriye'de Baas Rejiminin Çöküşüyle İlgili Endişelerini Açıkladı

İsrail, Suriye'deki Baas Rejiminin Çöküşünden Endişeli

İsrail ordusunun, Baas rejimini deviren grupların eline geçme ihtimali bulunan kilit öneme sahip silahlar konusunda ciddi endişeler taşıdığı bildirildi. Haaretz’e açıklama yapan ordu kaynakları, bu durumun önüne geçmek adına Suriye'de çeşitli operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Ordu, son günlerde İsrail için tehdit oluşturan mühimmatları hedef aldığını ve Suriye hava savunma sistemlerini korumak için adımlar attığını vurguladı. Aynı zamanda, Suriye'den gelen tehditler olmadığı sürece saldırı düzenleme planlarının bulunmadığını ifade etti.

Suriye'deki Durumun Ciddiyeti

Kaynaklar, Suriye ordusunun çöküşünün, aşırılıkçı grupların İsrail ile tampon bölgeye girmesine yol açabileceği endişesini taşıdıklarını açıkladı. Bu nedenle, İsrail güçlerinin bölgeye konuşlandırıldığı ve olası senaryolar için yedek güçlerin hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca, İran güçlerinin Suriye’den ayrılmaya başladığı, ancak Rus güçlerinin bölgede kalmaya devam ettiği kaydedildi. İsrail basınında çıkan haberlerde ise Tel Aviv yönetiminin, Suriye’deki Baas rejiminin devrilmesi sonrası kilit silahların kontrolünün kaybedilmesinden endişeli olduğu aktarılıyor.

İsrail Yetkililerinin Değerlendirmeleri

The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir editoryal yazıda, Suriye’deki kimyasal silah depolarının Baas rejimini deviren grupların eline geçme riski ön plana çıkarıldı. Bunun yanı sıra, Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kontrolün sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Suriye'deki olayları “kutlama sebebi” olarak değerlendirmedi.

Hükümetin muhalefet partisi lideri Yair Lapid, bölgedeki istikrarsızlığın üstesinden gelmek için güçlü bir bölgesel ittifak kurulması çağrısında bulundu. Raam partisinden yapılan açıklamada ise Esad rejiminin çöküşü, Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Son olarak, Yedioth Ahronot gazetesinde çıkan haberlere göre, Likud Partisi’ne mensup bakanlara ve milletvekillerine, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesi süreci hakkında medyaya bilgi vermeleri konusunda kısıtlamalar getirildiği öne sürüldü.